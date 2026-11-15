KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetleri de yer aldı.

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ardından Erhürman'ın birlikleri denetlemesi ve halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.

Mesajların okunmasının ardından törende Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Resmi geçit töreni, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konserinin ardından sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda korumaya devam edeceklerini belirterek, Kıbrıs meselesi konusunda, Annan Planı ile Crans-Montana’da Türkiye ile birlikte sergilenen tutumun ardından geçen yıllara rağmen çözüm anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Erhürman, çözüm konusunda, Kıbrıs Türk halkının pazarlık konusu olabileceğini düşünen zihniyetin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman çözümsüzlük çözüm değildir, bizim de görüşümüz budur." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını masalara hapsedemeyeceğini kaydeden Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Ada'da asla azınlık olmadığına dikkati çekerek, halk olarak siyasi eşitlik ve haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin tartışma konusu dahi olamayacağını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs meselesinde yalnızca müzakere masasına oturmak için değil sonuç almayı hedefleyen bir süreci istediklerini yineledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır