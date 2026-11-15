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Marmaris’te ağlara ve misinalara dolanmış caretta caretta sahile vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurdu.

Marmaris’te ağlara ve misinalara dolanmış caretta caretta sahile vurdu

Uzunyalı sahilinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Sahildeki vatandaşlar tarafından fark edilen deniz kaplumbağası için Marmaris Belediyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, kaplumbağanın bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.

Kısa süre içinde ikinci olay
Uzunyalı sahilinde geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurmuştu. Kısa süre içerisinde aynı sahilde iki deniz kaplumbağasının ağlara ve misinalara dolanmış halde ölü bulunması, deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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