HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

KKTC’de orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yamaçköy ile Tirmen köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

KKTC’de orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), orman yangını çıktı. Yamaçköy ile Tirmen köyleri arasındaki ormanlık alanda yerel saatle 14.45’te başlayan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için bölge belediyelerine ait iş araçları da çalışmalara katılırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

KKTC’de orman yangını 1

KKTC’de orman yangını 2

KKTC’de orman yangını 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da tır traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralıAydın'da tır traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındıManisa'da zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Tatile gitmişti, hayatı kâbusa döndü! Cinayetten tutuklandı

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

Afra Saraçoğlu yerine Bergüzar Korel getirildi!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

DASK'ta yeni dönem Resmi Gazete'de!

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.