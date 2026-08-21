KKTC’de orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), orman yangını çıktı. Yamaçköy ile Tirmen köyleri arasındaki ormanlık alanda yerel saatle 14.45’te başlayan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için bölge belediyelerine ait iş araçları da çalışmalara katılırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır