Klasik otomobillerdeki şasi oyunu deşifre edildi! Dev operasyonda 35 şüpheli yakalandı, 61 araca el kondu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, klasik ve antika araçlar üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

KOLEKSİYON DEĞERİ YÜKSEK ARAÇLARI YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE GETİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; İstanbul ve İzmir illerinde şüpheli şahısların yurt dışından yasa dışı yollarla koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçlar getirdiği tespit edildi.

Bu araçların şasi numarasını ise Türkiye'de tescilli, mali değeri daha düşük ve atıl durumdaki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek change işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.

YASAL GÖRÜNÜM KAZANDIRDIKLARI ARAÇLARI SATTILAR

Şüphelilerin, araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla bazı mühendisler tarafından usulsüz şekilde düzenlenen raporları belirli noterliklere ibraz ederek araçlara tescil belgesi düzenlettikleri ortaya çıktı.

Klasik otomobillerdeki şasi oyunu deşifre edildi! İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. 📌 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; İstanbul ve İzmir illerinde şüpheli şahısların yurt dışından yasa dışı yollarla koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçlar getirdiği tespit edildi. 📌 Bu araçların şasi numarasını ise Türkiye'de tescilli, mali değeri daha düşük ve atıl durumdaki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek change işlemi gerçekleştirildiği belirlendi. — Mynet (@mynet) October 30, 2026

Şüphelilerin bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları araçları üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 61 ARACA EL KONULDU

Yapılan inceleme ve tespitlerin ardından ekipler bugün harekete geçti. İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar düzelendi. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçları kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca işlem gördüğü belirlenen 61 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.