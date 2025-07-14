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Klima tamiri yapmak isterken merdivenden düşen usta yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde klima tamiri yaparken merdivenden düşen klima ustası başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Klima tamiri yapmak isterken merdivenden düşen usta yaralandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerindeki bir pide salonunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin klima arızası için gelen S.B. isimli usta duvardaki klima motorunda oluşan arızaya müdahale etmek için merdivene çıktı. Merdivenden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşen usta başına aldığı darbe sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri klima ustasına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Klima tamiri yapmak isterken merdivenden düşen usta yaralandı 1

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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