Klimadan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evde kilmadan çıkan yangında dumandan etkilenen Hasan T. hayatını kaybetti.

Klimadan çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 04.00 sıralarında Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klimadan kaynaklı çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evin mutfak ve salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında dumanların üst kata ulaşması sonucu evde yalnız yaşayan Hasan Tabak’ın cansız bedeni hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tabak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morgunu kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Aydın
