Klinik deneyde ortaya çıktı: Bu tuz felç tekrarını ve ölüm oranını azaltıyor!

İnme, düşük ve orta gelirli ülkelerde ölüm ve sakatlığın en önemli nedenleri arasında yer alır ve tekrarlayan olaylar büyük bir endişe kaynağı olmaya devam eder. Yüksek sodyum alımı ve düşük potasyum alımı, özellikle kuzey Çin'de, temel risk faktörleri olarak kabul edilir. Çin'de inme tekrarlama oranları küresel ortalamalardan daha yüksektir ve bir yılda %17'ye ve beş yılda %41'e ulaşır.

SSaSS denemesi kırsal Çin'de 600 köy ve 20.995 kişiyi kapsıyordu. Önceki çalışmalarda, araştırmacılar katılımcıların tuzunu %75 tuz, %25 potasyum klorür ikamesiyle değiştirdiler.

JAMA Cardiology dergisinde yayımlanan "Tuz İkamesi ve Tekrarlayan İnme ve Ölüm: Rastgele Klinik Çalışma" başlıklı çalışmada ekip, daha önce inme geçirdiğini bildiren 15 bin 249 katılımcının verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, kan basıncını, felç tekrarını, ölüm oranını ve hiperkalemi riski dahil olmak üzere güvenlik sonuçlarını izleyen orijinal çalışmadan gelen verileri kullandılar. İdrar sodyum/potasyum atılımı da izlendi.

Çalışma süresince, %25 potasyum takviyesi alan grupta, normal tuz grubuna kıyasla tekrarlayan felç geçirme oranı %14 daha azdı; bu oran orijinal tam kohort çalışmada da aynıydı.

Takip boyunca ortalama sistolik kan basıncı, tuz ikamesi grubunda kontrollerle karşılaştırıldığında daha düşüktü. Toplam 2.735 tekrarlayan inme olayı meydana geldi, 691 ölümcül ve 2.044 ölümcül olmayan olay.

Hemorajik inme %30 oranında göreceli azalma gösterdi ve inmeyle ilişkili ölümler %21 oranında azaldı. Gruplar arasında hiperkalemi açısından anlamlı bir fark gözlenmedi.

Bulgular, %25 potasyum içeren tuz azaltımının, felç geçirenler arasında felç tekrarını ve ölüm oranını azaltabilen güvenli, düşük maliyetli bir diyet müdahalesi olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, özellikle yüksek sodyum alımı ve koruyucu sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin olduğu bölgelerde tuz ikamelerinin daha geniş bir şekilde uygulanmasını önermektedir.