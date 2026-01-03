HABER

Klozet kapağından daha pis! Spor salonundaki gizli tehlike

Spor yapmanın faydaları saymakla bitmezken spor salonun da yapılan hijyen hataları da bu faydaları tersine çevirebiliyor. İngiltere'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aarthi Sinha, spor salonlarında sık yapılan hijyen hatalarının özellikle kış aylarında ishal, kusma ve cilt enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Egzersizin sağlık için faydaları tartışılmazken, uzmanlar yanlış hijyen alışkanlıklarının bu faydayı tersine çevirebileceğine dikkat çekiyor. İngiltere'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aarthi Sinha, spor salonlarında sıkça yapılan hataların ciddi mide ve enfeksiyon sorunlarına neden olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

SU ŞİŞELERİNDE BİRİKEN GİZLİ TEHLİKE

Dr. Sinha’ya göre en yaygın hatalardan biri, su şişelerinin yeterince temizlenmemesi. Şişelerin düzenli yıkanmaması ve havalandırılmaması durumunda mikropların ağız kısmında birikerek suya karışabileceğini vurgulayan Sinha, bu suyun tüketilmesinin ishal ve kusmaya yol açabileceğini söyledi. Uzman, su şişelerinin her gün yıkanmasını ve zaman zaman sterilizasyon tabletleriyle derinlemesine temizlenmesini öneriyor.

Bir diğer risk ise spor salonlarında paylaşılan terli egzersiz minderleri. Başkasının kullandığı mindere silmeden oturmanın çeşitli mikroplara maruz kalma riskini artırdığını belirten Dr. Sinha, vücut sıvılarının virüs ve bakteriler taşıyabileceğini, bunun da cilt enfeksiyonları, öksürük ve soğuk algınlığına neden olabileceğini ifade etti.

SPOR KIYAFETLERİ TEKRAR TEKRAR GİYİLMEMELİ

Uzman ayrıca spor kıyafetlerinin tekrar tekrar giyilmemesi gerektiğini vurguladı. Ter ve ölü deri hücrelerinin kıyafetlerde birikerek impetigo ve mantar gibi cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyleyen Sinha, kıyafetlerin ters çevrilerek, düşük sıcaklıkta ve yumuşatıcı kullanılmadan yıkanmasını tavsiye etti.

KLOZET KAPAĞINDAN YÜZLERCE KAT DAHA PİS!

Spor salonu ekipmanlarının silinmemesi de önemli bir başka tehlike. Araştırmalara göre ağırlıklar klozet kapağından yüzlerce kat daha fazla bakteri barındırabiliyor. Uzmanlar, ekipmanların her kullanımdan önce ve sonra mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

