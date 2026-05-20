Koca köy sular altında kaldı! Sadece minarenin ucu kaldı

Kars'da Karakurt Barajı'nda doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Kontrollü su tahliyesi başlayınca eskinden birçok insana ev sahipliği yapan köy sular altında kaldı. Köyde görünen tek yer ise caminin minaresi oldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt Barajı’nın su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaşınca yıllardır süren değişim artık tamamen görünür hale geldi. Bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı eski köy sular altında kalırken, geriye yalnızca cami minaresinin sivri ucu kaldı.

DRONA TAŞ ATTI

Suların ortasında yükselen minare görüntüsü hüzünlü bir tablo oluştururken, köyde yaşanan ilginç bir olay da dikkat çekti. Baraj gölü üzerinde çekim yapan dronu ilk kez gören yaşlı bir vatandaş, cihazı anlamaya çalışırken kısa süre sonra eline aldığı taşı drona doğru fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.

SADECE MİNARENİN ÜST KISMI KALDI

Karakurt Baraj Gölü’nde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı. Tahliyeyle birlikte eski yerleşim alanları tamamen sular altında kalırken, köyden geriye sadece minarenin üst kısmı kaldı. Havadan görüntülenen bölge, adeta geçmişin suyun altında kaybolduğu bir manzara sundu.

"CAMİMİZ SUYUN ALTINDA"

Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini ifade eden Ahmet Can Çetinkaya, "Eskiden Karakurt köyünde evler vardı, çocuklar vardı, çocuk sesleri gelirdi. Artık bakarak geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında sadece uzaktan bakıyoruz ve geçiyoruz" diye konuştu.

DRAMATİK GÖRÜNTÜ

Öte yandan, dron ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.
Barajın enerji üretimi ve su yönetimi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu belirtilirken, özellikle minarenin su üstünde kalan kısmı ile drona taş atan vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

