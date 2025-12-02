Kocaeli 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı ise 5 km/sa civarında olacak. Gün doğumu saati 08:06, gün batımı saati 17:33 olarak tahmin ediliyor.

3 Aralık Çarşamba'da hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında yer alacak. 4 Aralık Perşembe günü de hava durumu benzer olacak. Kapalı ve bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları kapalı ve bulutlu seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı orta seviyelerde seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Nemden korunmak ve rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşulları nedeniyle gün ışığından yararlanmak için etkinlikler sabah saatlerine planlanmalıdır.