Kocaeli 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %75'in üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde artan nem, bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir.

3 Ekim 2025 Cuma günü gökgürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranının %96'ya kadar çıkması öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Hava koşullarının değişken olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 4 Ekim 2025'te yağışların devam etmesi bekleniyor. Ancak şiddetinin biraz azalması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. İnce mont veya su geçirmez kaban öneriliyor. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacak.

Pazar günü, 5 Ekim 2025'te hava biraz daha ılımlı hale gelecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 17°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde hava daha rahat bir nefes alabilir hale gelecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor. Cuma ve Cumartesi günleri için hazırlıklı olmak önemlidir. Ani yağmurlara karşı şemsiye taşımak iyi bir fikirdir. Su geçirmez ayakkabılar giymek de gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Bunun için bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek önemlidir.