Kocaeli 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 1.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 3 Kasım Pazartesi hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 23°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba zaman zaman yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 16°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 11°C ile 17°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında olacak. 8 Kasım Cumartesi çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 17°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez kaban almak önemlidir. Bu önlemler olası rahatsızlıkları en aza indirir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek konforunuzu artıracaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Bu, günlük aktivitelerinizi daha rahat planlamanıza yardımcı olacaktır.