Kocaeli 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %80, gündüz %48, akşam %73 ve gece %97 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30°C’ye çıkacak. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 32°C seviyelerine yükselecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli geçecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri gereklidir.