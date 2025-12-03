HABER

Kocaeli 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 3 Aralık 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 5,6°C ile 13,4°C arasında değişecek, nem oranı ise %87 olacak. Rüzgar hızı 7,2 km/saat civarında atmosferi serin tutacak. 4 Aralık'ta güneşli bir hava bekleniyor, fakat 5 Aralık'ta çok bulutlu geçmesi öngörülen bir gün var. Vatandaşların uygun giyinmesi ve şemsiye bulundurması öneriliyor.

Cansu Akalp

Kocaeli'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık en düşük 5,6°C, en yüksek 13,4°C olacak. Nem oranı %87. Rüzgar hızı ise 7,2 km/saat civarında. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulunda belirgin bir değişiklik olmayacak. 4 Aralık Perşembe günü güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 5,6°C ile 13,4°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 5,7°C ile 16,2°C arasında seyredecek. 6 Aralık Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15,8°C olacak. 7 Aralık Pazar günü ise hafif çiseleyen yağmurlar öngörülüyor. Sıcaklık 9,2°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve kapalı olacak. Vatandaşların uygun giyinmeleri faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları önerilir. Nem oranı yüksek olacak. Astım veya alerji gibi solunum rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak yağışlı günlerde su geçirmez kıyafet tercih edilmesi önerilir.

