Kocaeli 03 Ekim Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve hafif serin olacak. İşte detaylar...

Kocaeli'de 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları değişken olacaktır. Sıcaklık 14°C ile 30°C arasında değişecektir. Nem oranı %84 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı ise 4.4 km/s civarında tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:59, gün batımı saati 18:39 olarak öngörülmüştür.

Cumartesi günü, hava koşullarında hafif bir iyileşme beklenmektedir. Sıcaklık 12°C ile 23°C arasında değişecektir. Nem oranı %64 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 5.3 km/s civarında seyredecektir. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı 18:41'dir.

Pazar günü, hava koşullarının daha da iyileşmesi öngörülmektedir. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranı %54 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 4.4 km/s civarında seyredecektir. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı ise 18:41 olarak tahmin edilmektedir.

Pazartesi günü, hava koşullarında iyileşme beklenmektedir. Sıcaklık 14°C ile 23°C arasında değişecektir. Nem oranı %54 seviyelerinde olması öngörülmektedir. Rüzgar hızı ise 4.4 km/s civarında seyredecektir. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı 18:41'dir.

Salı günü, hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %54 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4.4 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı ise 18:41 olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, özellikle Cuma günü için sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye bulundurmakta yarar vardır. Sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif, açık renkli giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, bol su içerek vücudu nemli tutmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysi ve aksesuarlar kullanmak konforu artıracaktır.

