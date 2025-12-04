Kocaeli 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde donan sisli koşullarla başlayacak. Gün boyunca ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C'den 16°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %73, rüzgar hızı 6.9 km/saat. Basınç 1017.5 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu 08:10'da, gün batımı ise 17:35'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 5 Aralık Cuma günü sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Kocaeli'de bu dönemde hava genellikle ılımandır. Hafta sonu planlarınızı yaparken yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat edin. Sisli koşullar nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, trafikte seyahat edenler için dikkat gerektirir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat kıyafetler tercih edin. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olur. Sisli havalarda trafik kurallarına uymak gereklidir. Hız limitlerine dikkat edin, takip mesafenizi artırın.

Kocaeli'de 4 Aralık'ta ve daha sonraki günlerde hava ılıman ve yağışlı kalacak. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler alarak konforlu ve güvenli bir hafta geçirebilirsiniz.