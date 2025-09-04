Kocaeli 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

En yüksek sıcaklık 31°C, en düşük sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %20, rüzgar hızı ise 19.7 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu 06:30'da, gün batımı ise 19:28'de gerçekleşecek.

Cuma günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 26°C ile 17°C arasında seyredecek. Pazar günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar 28°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranı nedeniyle güneş ışınları cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcak ortamlardan uzak durması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha serinleyecek. Ancak bulutlu hava koşulları ve olası yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da iyi bir önlem olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan korunmak için gereklidir.