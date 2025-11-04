Kocaeli 04 Kasım Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14°C ile 22°C arasında değişecek. Artan bulutlar etkili olacak. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceğini unutmamak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde 5 Kasım Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve düşük görüş mesafesi nedeniyle trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın farlarını kullanarak güvenliğinizi sağlamanız önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde görüş mesafesinin düşebileceğini unutmamak gerekir.