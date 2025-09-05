HABER

Kocaeli 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakındır. Genel olarak ılıman bir hava koşulu sunmaktadır.

6 Eylül Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların etkili olacağı beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 16°C civarında seyredecektir. 7 Eylül Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 17°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmelidir. Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalıdır. Hava sıcaklıklarının gündüzleri ılıman, akşamları ise serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek yararlı olacaktır. Bu önlemler, yağışlardan ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden günlük aktivitelerinizi sürdürmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
