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Kocaeli 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında, yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Kocaeli 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında, yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise gündüz saatlerinde %34 civarında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 34°C, 7 Temmuz Pazartesi günü ise 35°C olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıktığınızda, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanarak cildinizi korumalısınız. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalı ve aşırı sıcaklardan korunmalısınız.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, hem sağlığınız hem de konforunuz açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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