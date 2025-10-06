HABER

Kocaeli 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 6 Ekim Pazartesi günü hava sabah saatlerinde puslu ve sisli olacak.

Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 6 Ekim Pazartesi günü hava sabah saatlerinde puslu ve sisli olacak. Bu durum özellikle sabah erken saatlerde sürücüler için sorun yaratabilir. Görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir. Sürücülerin dikkatli olması gereklidir. Takip mesafelerini korumalıdırlar. Sıcaklık 13-15°C civarında olacaktır. Nem oranı ise yüksek bekleniyor.

Öğle saatlerinde pus ve sis kaybolacak. Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacaktır. Sıcaklık yükselerek 18-21°C arasında ulaşacak. Öğleden sonra güneş ortaya çıkması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça keyifli olacak.

Salı ve Çarşamba günü kuvvetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık 17-21°C arasında değişecek. Nem oranı %80’in üzerinde olacak. Rüzgar saatte 8 km hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir.

Perşembe günü yağışlar devam edecek. Cuma ise az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 25°C arasında değişecektir. Nem oranları %49 ile %96 arasında seyredecek.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gerekli önlemleri almak olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Kocaeli
