Kocaeli 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 6 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati 17:51 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 7 Kasım Cuma günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında seyredecek. 8 Kasım Cumartesi günü sisli bir hava etkili olacak. Bu gün sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında değişecek. 9 Kasım Pazar günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve nemli olması bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Özellikle yağmurlu havalarda su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Sisli günlerde görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Trafikte daha dikkatli olunması gerekecek. Araçların farlarının açık tutulması önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.