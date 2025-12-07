Kocaeli 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar etkili olabilir. Gündüz sıcaklık 14°C civarında, gece ise 10°C civarında bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

8 Aralık Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 8°C civarında olacak. 9 Aralık Salı günü hava çok bulutlu seyredecek. Bu günlerde sıcaklık gündüz 11°C, gece 5°C civarında olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü de benzer hava koşulları beklenmektedir. Yağışlar devam edebilir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması önemlidir. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar bulundurmak gerekmektedir. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemler yardımcı olacaktır. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskine yol açabilir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esmesi beklense de ani değişimlere dikkat edilmelidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekmektedir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.