Kocaeli 07 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak.

Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek ise 19°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 5 km civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek 17°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü yağmur geçişleri tahmin ediliyor. O gün sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek ise 20°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık düşük olduğunda kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Nem oranı yüksek günlerde, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk kullanmak daha etkilidir. Hava koşullarına bağlı trafik ve yol durumunu kontrol etmek planlarınızı yaparken yararlı olur.

hava durumu Kocaeli
