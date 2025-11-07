Kocaeli 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 10,1°C. En yüksek sıcaklık ise 15,3°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 9,8°C civarında seyredecek. Nem oranı %82 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı saatte 8,2 km olarak ölçülecek.

Hafta sonu hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12,6°C ile 16°C arasında değişecek. 9 Kasım Pazar günü puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 13,8°C ile 15,8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önerilir. Nem oranı yüksek olduğu için su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Nem emen kumaşlardan yapılmış giysiler seçmek de uygun olur. Rüzgarın etkili olabileceğini düşünerek rüzgar geçirmeyen dış giyim ürünleri kullanmalısınız. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.