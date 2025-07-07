Kocaeli 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 7 Temmuz Pazartesi 2025 günü hava durumu sıcak geçecektir. Güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir. Maksimum sıcaklık 36°C, minimum sıcaklık ise 17°C olarak beklenmektedir. Rüzgar hızı 22 km/saat olacaktır. Yağış ihtimali bulunmamaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmemektedir. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 35°C civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacaktır. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 39°C'ye kadar yükselecek. Oldukça sıcak bir gün yaşanması tahmin edilmektedir. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 28°C civarına düşecektir. Daha serin bir hava beklenmektedir.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini ertelemek daha sağlıklı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli ve güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.