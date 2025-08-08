HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olarak başlayacak.

Kocaeli 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kocaeli'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olarak başlayacak. Öğle saatlerinde az bulutlu olması bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olacak. Nem oranı %72 civarında bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar, doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek.

9 Ağustos Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 10 Ağustos Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 31°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar da takılmalıdır. Sıcak hava koşullarına bağlı olarak, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorBayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gittiAydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.