Kocaeli 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olarak başlayacak. Öğle saatlerinde az bulutlu olması bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olacak. Nem oranı %72 civarında bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar, doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek.

9 Ağustos Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 10 Ağustos Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 31°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar da takılmalıdır. Sıcak hava koşullarına bağlı olarak, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları gerekir.