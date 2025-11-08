Kocaeli 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de hava koşulları, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü, sisli başlayacak. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati 17:49 olarak hesaplandı.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Kasım Pazar günü hava puslu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarına çıkacak. 10 Kasım Pazartesi günü de benzer koşullar sürecek. Hava bulutlu olacak ve sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve stabil olması bekleniyor. Ancak, sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Sürücülerin hız limitlerine uyması gerekiyor. Ayrıca, sis farlarını kullanmak da faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, sabah saatlerinde kaygan yollar oluşturabilir. Bu durumu unutmamak gerekir.

Gün içinde hava sıcaklıkları ılıman seviyelerde kalacak. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncinin artırılması sağlanır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının stabil olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak, sabah saatlerinde sis nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Trafik kurallarına uyulması gerektiği unutulmamalıdır.