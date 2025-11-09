HABER

Kocaeli 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 9 Kasım 2025'te yoğun sisli hava koşulları söz konusu. Sabah saatlerinde etkili olacak sis, gün boyunca havanın 9,3°C ile 15,5°C arasında değişmesine yol açacak. Nem oranı %96 seviyelerinde kalıyor. 10 Kasım'da hava bulutlu ve sıcaklıklar 8,5°C ile 14,8°C arasında seyredecek. Trafik güvenliği için düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olunması ve uygun giysilerin tercih edilmesi önem taşıyor. Alanda hassas kişilerin tedbirli olmaları öneriliyor.

Kocaeli'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu yoğun sisli koşullarla başlayacak. Sabah saatlerinde bu sis etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9,3°C ile 15,5°C arasında değişecek. Nem oranı ise %96 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3,9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati ise 17:48 olarak hesaplandı.

10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8,5°C ile 14,8°C arasında seyredecek. Nem oranı %88, rüzgar hızı 5,1 km/saat ve basınç seviyesi 973,9 mb olarak tahmin ediliyor. Diğer günlerde hava genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında değişiklik gösterecek.

Hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisli hava nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Düşük görüş mesafesi trafik güvenliğini etkileyebilir. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Hassas olanların tedbirli olmaları önerilir. Gerekli durumlarda uygun ilaçlar kullanılmalıdır. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giyilmesi önerilir. Uygun ayakkabılar seçilerek ıslanmaktan korunulmalıdır. Rüzgar hızının artabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlardan düşme riski olan nesnelerden uzak durulmalıdır. Mümkünse dışarıda geçirilen süre kısıtlanmalıdır.

