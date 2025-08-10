HABER

Kocaeli 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9.71 km hızla esecek. Nem oranı %44 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C, 12 Ağustos Salı günü ise 31°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeyi sürdürecek. Nem oranının %28 civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması engellenmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önerilir. Serin ortamlarda zaman geçirmeleri faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için, deniz kenarlarında dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin, denize girmeden önce hava koşullarını kontrol etmeleri ve güvenli bölgelerde yüzmeleri önemlidir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava koşullarının stabil kalması bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir.

