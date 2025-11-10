HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 10 Kasım 2025 tarihinde hava durumu çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında değişirken, nem oranının yüksek olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı. 11 Kasım'dan itibaren benzer havanın devam etmesi öngörülüyor. Yüksek nem, astım ve alerji gibi rahatsızlığı olan kişileri etkileyebilir.

Kocaeli 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksektir. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında olacaktır. Bu koşullar, hafif yağmur ihtimalini gündeme getirmektedir.

11 Kasım Salı günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 12 ve 13 Kasım Çarşamba ve Perşembe günlerinde hafif yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklık 9°C ile 15°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek kalacaktır. Rüzgar hızı 7-9 km/saat arasında olacaktır. Bölgedeki hava koşulları serin ve nemli kalacaktır.

Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Uygun kıyafetler seçilmelidir. Yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanlar dikkat etmelidir. Dışarıda vakit geçirirken tedbir alınması önerilmektedir. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde düşme riski olan nesneler sabitlenmelidir. Bu, olası kazaların önüne geçebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporları düzenli olarak takip edilmelidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dediÇekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dedi
Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.