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Kocaeli 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 10 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Kocaeli'de hava durumu yağışlı geçecek.

Kocaeli 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yerel koşullara göre değişebilir. Mayıs ayı Kocaeli'de ılıman ve yağışlı bir dönemdir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 16-21°C, geceleri ise 11-16°C arasında değişir. Mayıs ayında ortalama 22.2 mm yağış ve 8.1 saat güneşli gün vardır.

11 Mayıs Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, geceleri ise 11°C civarında olacaktır. 12 Mayıs Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 11°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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