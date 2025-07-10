Kocaeli 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %57, akşam ise %62 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 11 Temmuz Cuma günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 29°C, gece ise 17°C civarında olacak. 12 Temmuz Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 13 Temmuz Pazar günü parlak güneş ışığı altında sıcaklık 31°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genel olarak 25-31°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak da önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda vücut su dengesini korumak için bol su içmek ve ağır yiyeceklerden kaçınmak sağlığınıza yarar sağlayacaktır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek ve rüzgarın hızına göre aktivitelerinizi planlamak akıllıca olacaktır.