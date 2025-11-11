Kocaeli 11 Kasım Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 21.6°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 13 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. 14 Kasım Cuma günü hafif sağanak yağmurlar yaşanacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21.6°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olacağını düşünerek, planlarınızı yapmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Su geçirmez bir ceket de işinizi görebilir. Ani yağışlardan korunmanız önemli. Nem oranı yüksek günlerde sabah ve akşam saatlerinde trafik olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat etmelisiniz. Takip mesafenizi artırmalısınız. Spor planlarınızı düzenlerken yağışlı günlere dikkat edin. Açık hava etkinliklerinizi ertelemeniz daha sağlıklı.

Hava koşullarının hızlı değişebileceğini unutmayın. Tahminler zamanla güncellenir. Güncel hava durumu bilgilerini kontrol etmek faydalıdır. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.