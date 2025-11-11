HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 11 Kasım Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 21.6°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında ve rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ceket bulundurmanız öneriliyor. Hız limitlerine dikkat edilmeli ve trafik olumsuz etkilenebilir. İşte detaylar...

Kocaeli 11 Kasım Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 21.6°C arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 13 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. 14 Kasım Cuma günü hafif sağanak yağmurlar yaşanacak. Sıcaklıklar 11°C ile 21.6°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olacağını düşünerek, planlarınızı yapmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Su geçirmez bir ceket de işinizi görebilir. Ani yağışlardan korunmanız önemli. Nem oranı yüksek günlerde sabah ve akşam saatlerinde trafik olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat etmelisiniz. Takip mesafenizi artırmalısınız. Spor planlarınızı düzenlerken yağışlı günlere dikkat edin. Açık hava etkinliklerinizi ertelemeniz daha sağlıklı.

Hava koşullarının hızlı değişebileceğini unutmayın. Tahminler zamanla güncellenir. Güncel hava durumu bilgilerini kontrol etmek faydalıdır. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attıEşini çocuklarının gözü önünde başından vurdu, suçu hakime attı
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.