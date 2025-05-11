Kocaeli 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlar arasında güneşin aralıklı olarak görünmesiyle geçecek. Sıcaklık gündüz 18°C, gece ise 8°C civarında olacak. Bu, ılıman ve rahat bir hava koşulunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 11°C olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece 12°C seviyelerinde kalacak. 15 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece 12°C civarında olacak. 16 Mayıs Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 13 Mayıs Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıklardaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek önemlidir. Hava koşullarını düzenli takip ederek planlarınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz.