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Kocaeli 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kocaeli 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kocaeli'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %57, akşam ise %62 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 12 Temmuz Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31°C seviyelerinde seyredecek. 14 Temmuz Pazartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye çıkacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genel olarak 25-32°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanlar için uygundur. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması açısından önem taşır.

Denize girmeyi planlayanlar için 14 Temmuz Pazar günü kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksek dalgalar oluşabilir. Rip akıntısı riski de artacaktır. Bu nedenle denize girmeden önce yerel yetkililerin uyarılarını takip etmek ve güvenli bölgelerde yüzmek gereklidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanların sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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