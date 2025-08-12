Kocaeli 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 22°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Gün boyunca rüzgar hızı 19-29 km/saat arasında değişecektir. Nem oranı ise %51 ile %85 arasında değişkenlik gösterecektir.

13 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli'de muhtemel sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 19°C civarında olacak. 14 ve 15 Ağustos Perşembe ve Cuma günlerinde hava güneşli ve sıcak kalacaktır. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18-19°C arasında seyredecektir.

12 Ağustos'ta güneşli ve sıcak hava koşullarına dikkat edilmelidir. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su tüketmek önemlidir. 13 Ağustos'taki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Ani hava değişikliklerine karşı tedbir almak da önemlidir. Kısa süreli sağanak yağış ihtimaline karşı dışarıda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız önerilir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve hafif, nefes alabilir giysiler tercih etmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı; rüzgarın hızına göre önlemler alınmalıdır.