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Kocaeli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri belli oldu. Kocaeli'de hava durumu 21°C civarında sıcaklıkta olacak.

Kocaeli 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, 21°C civarında sıcaklıklarla açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

13 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıkları 16°C ile 22°C arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışların görülmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

14 Mayıs Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 17°C ile 23°C arasında olacak. Bölgesel düzensiz yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu gün de şemsiye kullanımı önemlidir.

15 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklıkları 19°C ile 24°C arasında olacak. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu hava koşullarında, su geçirmez kıyafetler ve sağlam ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların artacağı görülüyor. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek ve uygun hazırlık yapmak önemlidir.

Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini ve görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamak gerekir. Bu durum, özellikle araç kullanırken dikkatli olmayı gerektirir.

Yağışların bitiminde hava neminin artması, alerjik reaksiyonların da artmasına neden olabilir. Alerjisi olanların gerekli ilaçlarını yanlarında bulundurmaları faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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