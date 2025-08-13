Kocaeli 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 30°C arasında değişecek. Gün boyunca muhtemel sağanak yağışlar görülebilir.

14 Ağustos Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 31°C arasında seyrederken, 15 Ağustos Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 19°C ile 30°C arasında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü de parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 18°C ile 29°C arasında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 13 Ağustos'ta sağanak yağış ihtimali olduğu için bu tarihte dışarı çıkarken yanınızı şemsiye almak faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava koşulları hakim olacak. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcaklıkların 30°C civarında olacağı günlerde bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek serin kalmanız önemlidir.