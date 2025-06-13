Kocaeli 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 15°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esilecek. Nem oranının orta seviyelerde olması öngörülüyor.

14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 24°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Ancak 15 Haziran Pazar günü kısa süreli sağanak yağışların görülme ihtimali bulunuyor. 16 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması ve güneşli bir gün geçmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri iyi bir fikir. Ayrıca, 15 Haziran Pazar günü olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.