Kocaeli 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de hava durumu 13 Kasım 2025'te kapalı ve bulutlu olarak öngörülüyor. Sıcaklık 7.2°C ile 9.3°C arasında değişecek. Nem oranı %66 seviyesinde bulunacak. Rüzgar hızı 12.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Hava koşullarına uygun kıyafetler tercih edilmesi ve düzenli olarak hava durumunun kontrol edilmesi önemli olacak. Yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Melih Kadir Yılmaz

Kocaeli'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7.2°C ile 9.3°C arasında değişecek. Nem oranı %66 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 12.8 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45 olacak. Gün batımı saati 17:44 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecek. 14 Kasım Cuma günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14.5°C ile 15.4°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur etkili olacak. 16 Kasım Pazar günü ise hafif çiseleyen yağmur görülecek. Sıcaklıklar 13.1°C ile 15.4°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edin. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmak iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacağı için hafif serinlik hissi oluşabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgar da hafif seviyelerde esecek. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler seçebilirsiniz. Hava koşulları aniden değişebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin.

