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Kocaeli 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 14 Mayıs Çarşamba hava durumu merak edildi. Kocaeli'de hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Kocaeli 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 17°C ile 23°C arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 23°C ile 25°C arasında olacağı, yağışların ise 15 Mayıs Perşembe günü başlaması bekleniyor. 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde ara ara şiddetli yağmurlar görülebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmeyen kıyafetler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken, açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek faydalı olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekirse esnek davranmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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