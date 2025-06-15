Kocaeli 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de gündüz ortalama sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı yaklaşık 17 km/s olacak. Nem oranı %75 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 27°C'ye yükselecek. Güneşli bir gün yaşanacak. 17 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 24°C'ye düşecek. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 18 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecek. Çok bulutlu bir hava görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Ayrıca bol su içmek, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.