Kocaeli 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Kocaeli'de hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında, gece ise 4°C civarına düşecek. Nem oranı %82, rüzgar hızı ise 2.5 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu 07:47, gün batımı ise 17:42'dir.

16 Kasım Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 17 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 21°C civarında gerçekleşecek. 18 Kasım Salı günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklık 22°C civarına yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gün içinde güneşin tadını çıkarırken, güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir.

Rüzgar hızı düşük. Bu nedenle deniz veya açık hava etkinlikleri için olumsuz bir durum beklenmiyor. Ancak, yüksek nem oranı sabah saatlerinde sis oluşturabilir. Bu durumda trafik için dikkatli olunmalı. Görüş mesafesi azaldığında hız düşürülmelidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde ılıman ve yağışsız hava bekleniyor. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun giyim tercihleri ve açık hava etkinlikleri açısından dikkatli olmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.