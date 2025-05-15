Kocaeli 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına uygun bir hava durumunu gösteriyor.

16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine gündüz 22°C, gece 12°C civarında kalacak. 17 Mayıs Cumartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar bu gündüz ve gece için de aynı seviyelerde olacak. 18 Mayıs Pazar günü yer yer sağanakların süreceği tahmin ediliyor. Günlük sıcaklık 21°C, gece sıcaklığı ise 12°C olarak bekleniyor.

Hava koşullarının değişken olacağı unutulmamalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenleyeceklerin hava durumu bilgisini sürekli kontrol etmesi faydalı olacaktır. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde, dışarı çıkanların su geçirmez giysiler bulundurmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullananların dikkatli olması ve hız limitlerine uymaları gerekir.

Hava koşullarının değişkenliği göz önüne alındığında, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli takip etmek, olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Böylece günlük aktivitelerinizi en iyi şekilde planlayabilirsiniz.