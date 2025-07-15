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Kocaeli 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kocaeli 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kocaeli'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında. Gece ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %68, gündüz %37, akşam %61 ve gece %94 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33°C, 17 Temmuz Perşembe günü 34°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 32°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13-24 km hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %37-49, akşam saatlerinde %60-80 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, su tasarrufu sağlamak ve su kaynaklarını korumak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de önerilir. Tarım sektöründe çalışanların güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Ayrıca, düzenli aralıklarla su içmeleri gerekmektedir.

Kocaeli'de sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu dönemde su tasarrufu yapmak, güneş ışınlarından korunmak ve sağlık önlemlerine dikkat etmek önemli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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