Kocaeli 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında, akşam saatlerinde ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %87, rüzgar hızı 13 km/saat düzeyinde olacak. 17 Kasım'da hava bulutlu, sıcaklıklar 12°C ile 16.5°C arasında değişecek. Açık hava etkinliklerinin güvenliği için hazırlıklı olunması önemli.

Kocaeli'de 16 Kasım 2025 Pazar günü, hava şartları hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 11°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranı %87'dir. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 17 Kasım Pazartesi günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 16.5°C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 12.7°C ile 16.5°C arasında olmaya devam edecek.

Bu dönemde hafif yağmurlu ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Yağmura karşı hazırlıklı olmaları da gerekmektedir. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacaktır. Hafif rüzgarlara karşı dikkatli olmak faydalıdır. Açık alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler almak önerilir.

hava durumu Kocaeli
