Kocaeli 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 16-18°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı ise %83 ile %92 arasında olacak.

Cumartesi günü hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. Hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların 15-19°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı %83 ile %92 arasında kalacak.

Pazar günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 15-17°C arasında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %83 ile %92 arasında devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önerilir. Bu, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Nem oranının yüksek olduğu günlerde ise hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmeli.