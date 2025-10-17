HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 16-18°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek ve haftasonu hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 15-19°C aralığında seyredecek. Pazar günü ise hava daha sakinleşecek. Yüksek nem oranı için hafif kıyafetler ve yağmurluk öneriliyor. Planlarınızı yaparken esnek olun.

Kocaeli 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 16-18°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı ise %83 ile %92 arasında olacak.

Cumartesi günü hava koşullarında hafif değişiklikler görülecek. Hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklıkların 15-19°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı %83 ile %92 arasında kalacak.

Pazar günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 15-17°C arasında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %83 ile %92 arasında devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önerilir. Bu, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Nem oranının yüksek olduğu günlerde ise hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladıSırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.