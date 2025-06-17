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Kocaeli 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kocaeli 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsimine özgü özellikleri yansıtmakta. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 18 ve 19 Haziran tarihlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışlar, gündüz sıcaklıklarını 25-26°C aralığına düşürecek. Gece sıcaklıkları ise 14-15°C seviyelerinde kalacak. 20 Haziran Cuma günü yağışların şiddeti artacak. Şiddetli yağmurlara dönüşmesi muhtemel. Bu durum, gündüz sıcaklıklarını 26-27°C, gece sıcaklıklarını ise 17-18°C seviyelerine yükseltebilir.

Bu hava değişiklikleri, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlamaları güncel hava koşullarına göre yapmanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri en aza indirmek açısından faydalı olacaktır.

17 Haziran'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Takip eden günlerde yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyim ve etkinlik planlaması yaparak olası olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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