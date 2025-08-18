HABER

Kocaeli 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

Cansu Akalp

Kocaeli'de 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığının 29°C olacağı tahmin edilmektedir. Çarşamba günü de hava sıcaklığının 29°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığının 32°C'ye yükselebileceği belirtiliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemek önemlidir.

